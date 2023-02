Turista brasileira denuncia estupro no jardim da Torre Eiffel, em Paris

A- A+

Uma turista brasileira denunciou ter sido estuprada no jardim da Torre Eiffel, em Paris, capital de França. O caso, segundo reportagem no jornal francês Le Parisien, aconteceu na madrugada desse domingo (5). A polícia foi acionada por volta das 5h30.

A mulher foi aos jardins com a irmã mais velha e dois homens que haviam conhecido na noite do sábado (4), quando consumiram bebida alcoólica. Lá, as duas ficaram separada, cada uma acompanhada de um homem. A mais jovem foi estuprada. A outra conseguu se desvencilhar do homem quando ele tocou suas nádegas e, em seguida, fugiu.

Ao procurar a irmã caçula, a mulher surpreendeu o estuprador com a calça abaixada e a mulhr, deitada; o homem, então, saiu correndo e entrou em um carro preto.

Segundo a reportagem, a polícia, quando chegou ao local, encontrou as duas bastante abaladas, chorando e com dificuldade de falar francês, sendo levadas em seguida para a delegacia.

O caso está sendo investigado pela 3ª Circunscrição da Direção de Polícia Judiciária de Paris.

Segundo o UOL, o Consulado brasileiro contou que as duas brasileiros receberam apoio jurídico e psicológico após o caso. "Hoje mesmo nossas assessorias jurídica e psicológica entraram em contato com elas para oferecer os dois serviços. O que elas necessitarem, vamos acompanhá-las e daremos todo o apoio que elas precisarem."

"Vamos atuar nesse caso dentro dos limites da legislação francesa e dos acordos assinados pelos dois países", informou o cônsul adjunto Ruy Ciarlini.

