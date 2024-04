Turista britânico atacado por tubarão no Caribe foi salvo por amigos que "lutaram" contra animal

A- A+

O turista britânico que foi atacado por um tubarão numa praia do Caribe, na última sexta-feira (26), foi salvo por amigos que ficaram na água para "lutar" contra o animal, afirmou a mulher da vítima. Jo Smith afirma que o marido, Peter Smith, retomou a consciência e já é "capaz de se comunicar" após o ataque.

Jo destacou que estava na praia de Courland Bay com Peter quando ele foi atacado. A mulher agradeceu "a todos que ajudaram no local e principalmente aos dois amigos que permaneceram na água para lutar contra o tubarão".

Peter Smith, de 64 anos, foi submetido a cuidados intensivos após ser atacado pelo tubarão em Trinidad e Tobago. O homem foi mordido no estômago, perna e braço. O quadro dele é considerado estável. De acordo com a Assembleia do país, o episódio envolveu um tubarão-touro de tamanho estimado entre 2,4 e 3 metros.

"Peter sofreu danos no braço e na perna esquerdos, perfurações no abdômen e ferimentos na mão direita, cuja extensão total ainda está sendo avaliada" detalhou Jo, em declarações reproduzidas pela BBC. Ela acrescentou que os médicos ainda analisam qual será o "futuro do tratamento" de Peter.

O caso foi classificado como "incomum", segundo o jornal britânico The Guardian. A Divisão de Turismo, Cultura, Antiguidades e Transportes do país caribenho disse que o homem se encontrava a cerca de 10 metros da costa quando foi atacado, na baia de Great Courland.

O homem foi resgatado e levado para um hospital. A praia da Tartaruga, onde o incidente ocorreu, foi fechada pelas autoridades locais em seguida, e drones foram lançados para monitorar a área. Passeios turístico nas águas da área também foram suspensos.

Segundo o canal de televisão Tobago Channel 5, tubarões foram avistados em trechos da costa oeste da ilha. Nas redes sociais, a emissora compartilhou o vídeo do avistamento de um tubarão em outra área do litoral do país, cerca de 7 quilômetros de distância de onde o ataque ocorreu. O vídeo foi gravado no mesmo dia do ataque, segundo o canal.

"Esta é uma ocorrência muito incomum, já que Tobago é conhecida por suas belas e seguras praias… A divisão também gostaria de assegurar ao público que a segurança dos nossos visitantes é uma prioridade e que todos os especialistas estão sendo envolvidos para garantir a segurança e administrar esta situação da melhor forma que possível", disse a Divisão de Turismo.

Uma recompensa de R$ 7 mil chegou a ser oferecida pela Assembleia da República de Tobago pela captura do animal, mas foi retirada em seguida. O Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento disse prestar assistência ao turista e seus familiares.

