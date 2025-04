A- A+

zooLÓGICO Turista confunde crocodilo de 4,5 metros com estátua, invade recinto e é atacado nas Filipinas Homem escalou uma cerca de arame e atravessou uma área com água rasa para se aproximar do réptil

Um turista de 29 anos foi gravemente ferido após invadir o recinto de um crocodilo em um zoológico no sul das Filipinas ao confundir o animal de 4,5 metros com uma escultura decorativa. O caso aconteceu na tarde de ontem no Kabug Mangrove Park and Wetlands, na província de Zamboanga Sibugay.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, testemunhas relataram que o homem escalou uma cerca de arame e atravessou uma área com água rasa para se aproximar do réptil, identificado como uma fêmea chamada Lalay. Enquanto se preparava para tirar selfies, o animal avançou e cravou as presas no braço do visitante. Na sequência, agarrou sua coxa e realizou o chamado “rolamento da morte”, movimento típico dos crocodilos para imobilizar ou despedaçar suas presas.

Filipino man mistakes crocodile for fake plastic figure, nearly gets himself kiIIed pic.twitter.com/gFIa2iK8IB — TaraBull (@TaraBull808) April 28, 2025

O turista permaneceu agonizando dentro do recinto por cerca de 30 minutos. O resgate foi realizado por um tratador do zoológico, que, em um ato de bravura, entrou na área e arremessou um pedaço de cimento na cabeça do crocodilo para que soltasse a vítima.

O homem recebeu atendimento de emergência no local, com curativos improvisados para estancar o sangramento nos membros feridos. Em seguida, foi levado a um hospital da região, onde passou por cirurgia e levou mais de 50 pontos.

