Recife Turista de 35 anos morre após ser esfaqueado em assalto no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul Vítima havia saído de uma festa de Carnaval particular em Olinda

Um turista de 35 anos morreu após ser esfaqueado em um assalto no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), na avenida Domingos Ferreira.



O homem, identificado como Talles de Couto Lemgruber Kropf, havia saído de uma festa de Carnaval particular que ocorria em Olinda, na Região Metropolitana, e seguido para Boa Viagem, onde estava hospedado, para encontrar amigos em um bar.

Nas proximidades do local combinado, a vítima foi abordada pelo criminoso, que desferiu golpes de faca na região do tórax.

Segundo a Polícia Civil do Estado (PCPE), o turista chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital como latrocínio (roubo seguido de morte). "O fato já está em investigação e segue até a completa elucidação do ocorrido", informou a PCPE.



