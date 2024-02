A- A+

recife Turista de 52 anos é esfaqueado em assalto no bairro da Boa Vista, na manhã desta sexta (9) Caso aconteceu por volta das 5h20. A vítima, um brasileiro naturalizado espanhol, caminhava no local quando foi abordado

Um turista de 52 anos foi esfaqueado no início da manhã desta sexta-feira (9), na rua 7 de Setembro, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.



O caso aconteceu por volta das 5h20. A vítima, um brasileiro naturalizado espanhol, que não teve o nome divulgado, caminhava no local quando foi abordado.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o turista e o suspeito entraram em luta corporal, foi quando o criminoso desferiu golpes de faca na vítima, roubou a carteira e o celular e fugiu em seguida.



Agentes do 16º BPM da Polícia Militar foram acionados e encontraram o turista ferido na região do peito.

"Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, onde foi submetido a sutura e curativos e, segundo a Secretaria de Saúde, já recebeu alta", informou a PM.

A Força Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como tentativa de roubo seguido de morte (latrocínio).



"As investigações foram iniciadas de imediato e seguem até o esclarecimento total do ocorrido", informou a PCPE.

