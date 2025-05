Turista de 59 anos morre vítima de afogamento em Fernando de Noronha

A- A+

Um turista de 59 anos morreu, na manhã deste domingo (25), vítima de afogamento na Praia do Boldró, em Fernando de Noronha. O homem, oriundo de Campinas, em São Paulo, estava a passeio na ilha, junto com a esposa.

Em nota, a Administração Geral de Fernando de Noronha informou que a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez os primeiros socorros, e levado, junto com o Corpo de Bombeiros, para o Hospital São Lucas. O homem já chegou ao local apresentando parada cardiorrespiratória.

“A equipe médica ainda tentou reanimá-lo, mas sem sucesso”, destacou a Administração da ilha.

Ainda de acordo com a nota, a Administração de Noronha está providenciando o traslado do corpo, que seguirá para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, e oferecendo todo apoio, inclusive psicológico, à companheira da vítima.

“Só após os procedimentos legais no IML é que o corpo seguirá para a sua cidade de origem”, finalizou o informe.

