Noronha Turista de 70 anos morre afogado na Praia do Sancho, em Fernando de Noronha Homem de São Paulo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, no último sábado (18)

Um turista de São Paulo, de 70 anos, morreu afogado na Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, no fim da manhã do último sábado (18). Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar, o orgão de segurança foi acionado através da Econoronha, para prestar atendimento a uma vítima do sexo masculino.

De acordo com a Corporação, uma embarcação foi enviada ao local, mas a vítima já havia sido resgatada por uma lancha que passou no momento da ocorrência. Um médico, a passeio na lancha, tentou reanimar o homem após parada cardiorrespiratória.

Ainda segundo a nota, "ao assumir a ocorrência, nas proximidades da praia da Cacimba do Padre, o bombeiro embarcou na lancha para prosseguir com o atendimento e com a reanimação cardiopulmonar até a chegada à praia do Porto, onde uma equipe de resgate do CBMPE e a ambulância do SAMU já se encontravam presentes, aguardando a vítima que foi encaminhada ao Hospital São Lucas".

Segundo informações iniciais, a vítima se chamava Antônio Carlos, que estava com a esposa, filho e nora no arquipélago. O corpo deve chegar ao Instituto Médico Legal (IML), neste domingo (19).

