Turista de 79 anos morre na Zâmbia em ataque de elefante durante safári

O ataque de um elefante a um carro de safári em Zâmbia matou uma mulher de 79 anos e deixou feridos no último sábado, 29. De acordo com a ABC News, o incidente ocorreu no Parque Nacional Kafue, o maior do país e o segundo maior parque nacional da África, e a turista, dos Estados Unidos, foi identificada como Gail Mattson.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o elefante correndo e parecendo mirar o carro. Em dado momento, o veículo para e dá ré. O animal, então, se aproxima e avança sobre o carro, fazendo-o capotar.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G