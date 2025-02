A- A+

RIO DE JANEIRO Turista de 80 anos é ferido após entrar por engano no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio Vítima ia para Niterói, na Região Metropolitana, para passar o carnaval com a filha

Um idoso de 80 anos foi baleado de raspão no pé esquerdo e agredido ao entrar por engano, na última sexta-feira (21), no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A



vítima vinha de São José dos Campos, em São Paulo, onde mora, e seguia para Niterói, na Região Metropolitana carioca, onde mora a filha com quem passaria o Carnaval, quando foi desviado pelo aplicativo de trânsito. O idoso foi medicado e já voltou para casa.

O episódio ocorreu às 10h30. Em depoimento prestado na 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi inicialmente registrado como tentativa de homicídio, o idoso contou que seguia pela Rodovia Presidente Dutra quando entrou no Complexo de Israel. Logo ao acessar a comunidade, o carro dele, Ônix Plus preto, começou a ser perseguido por uma Blazer branca e criminosos começaram a atirar.

A vítima contou que tentou fugir, mas acabou caindo num buraco. Os bandidos, então, o alcançaram e o retiraram do carro. O idoso contou que, além do ferimento a bala, levou tapas no rosto e teve a camisa rasgada. Após os bandidos se convencerem de que não era um miliciano ou um traficante rival, a vítima recebeu ajuda.

O Ônix foi guinchado e transportado até Niterói. O idoso foi medicado no Hospital São Lucas, em Icaraí, e procurou a delegacia do bairro. A investigação deve ser repassada para a 38ª DP (Brás de Pina).

