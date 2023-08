A- A+

Mergulho Turista desaparece após mergulho profundo em caverna no fundo do mar no Egito O casal estava acompanhado de um grupo de turistas realizando mergulhos nas cavernas da Ilha Gitfun

A turista russa Kristina Osipova, de 44 anos, está desaparecida após mergulhar a uma profundidade de mais de 120 metros sem equipamentos de segurança em cavernas submarinas, na região do Mar Vermelho, no Egito.

Kristina explorava o local sem utilizar as peças de segurança recomendadas para o mergulho.

O caso, que aconteceu no último final de semana, chama atenção das autoridades no local. Testemunhas que estavam presentes afirmam que o casal mergulhou muito fundo. Ambos eram mergulhadores profissionais com experiência.

“Após a subida do marido, o computador mostrou uma profundidade máxima de 122 metros. Esta é a profundidade em que eles estavam e ambos perderam a consciência”, afirmou Alexei Zhilyaev, diplomata do Consulado Geral da Rússia.

Entenda o caso

No momento do mergulho, Yuri Osipov, de 41 anos, marido da turista desaparecida, chegou a ficar inconsciente, mas teve sucesso e conseguiu retornar para a superfície;

O casal estava acompanhado de um grupo de turistas realizando mergulhos nas cavernas da Ilha Gitfun, ao sul do resort Hurghada.

Segundo o cônsul-geral da Rússia na região, o computador de mergulho mostrou que o casal estava em uma profundidade máxima de 400 pés quando perderam a consciência, foi o que explicou Alexei Zhilyaev.

Buscas

De acordo com o Daily Mail, o serviço de buscas já dura quatro dias, e as chances da mulher ser encontrada com vida são pequenas. Um mergulhador profissional está participando das buscas, além de quatro barcos.

Veja também

RIO DE JANEIRO Mulher usa Instagram da polícia para pedir socorro e é resgatada após cinco dias em cárcere privado