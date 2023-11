A- A+

VIOLÊNCIA Turista do Ceará é morto a tiros em Porto de Galinhas; mulher é baleada e três cearenses são presos Investigações da polícia indicam que os autuados têm envolvimento com tráfico de drogas em Fortaleza

Um turista do Ceará, de 31 anos, foi morto a tiros na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O crime aconteceu na manhã de domingo (12).

Uma mulher não identificada foi baleada e três cearenses foram presos em flagrante pela polícia.

Ferida, a mulher foi encaminhada inicialmente para uma unidade municipal de saúde, de onde foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que três cearenses foram presos — dois homens de 24 anos e outro de 28.

As investigações da polícia indicam que os autuados têm envolvimento com tráfico de drogas em Fortaleza.

"A motivação seria um conflito com a atividade criminosa naquela localidade", informou a Polícia Civil, acrescentando que o caso segue em investigação pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, além de reforçar, também por nota, que as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

O corpo do cearense foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

