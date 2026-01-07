Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Turista holandês morre por overdose em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Homem faleceu durante atendimento médico

Reportar Erro
Homem foi levado para a UPA da ImbiribeiraHomem foi levado para a UPA da Imbiribeira - Foto: Reprodução/Google Street View

Um turista holandês de 45 anos morreu após sofrer intoxicação exógena, na noite da última segunda-feira (5), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Identificado como Ivo Borst, ele passou mal num apartamento que pertence a amigos. Ainda não se sabe qual tipo de substância que provocou a overdose.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o acionamento, por volta das 18h08 daquele dia, e que o homem morreu durante atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Esther Souto Carvalho, na Imbiribeira, também na Zona Sul.

Leia também

• Maduro chega a tribunal dos EUA para enfrentar acusações de tráfico de drogas

• "El quimico": a droga que transforma usuários em zumbis e preocupa Cuba

• Mortes por overdose nos EUA caem ao nível mais baixo em 5 anos

Já a Polícia Civil de Pernambuco trata o assunto como "morte a esclarecer". Por meio de nota, a corporação alega que registrou o caso por meio da Delegacia da 7ª Circunscrição - Boa Viagem.

“A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, diz o comunicado.

O que é uma intoxicação exógena?
Esse tipo de reação acontece, segundo o Ministério da Saúde, quando um indivíduo é exposto a substâncias químicas, como, por exemplo, agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter