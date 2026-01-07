A- A+

PERNAMBUCO Turista holandês morre por overdose em Boa Viagem, Zona Sul do Recife Homem faleceu durante atendimento médico

Um turista holandês de 45 anos morreu após sofrer intoxicação exógena, na noite da última segunda-feira (5), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Identificado como Ivo Borst, ele passou mal num apartamento que pertence a amigos. Ainda não se sabe qual tipo de substância que provocou a overdose.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o acionamento, por volta das 18h08 daquele dia, e que o homem morreu durante atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Esther Souto Carvalho, na Imbiribeira, também na Zona Sul.

Já a Polícia Civil de Pernambuco trata o assunto como "morte a esclarecer". Por meio de nota, a corporação alega que registrou o caso por meio da Delegacia da 7ª Circunscrição - Boa Viagem.

“A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, diz o comunicado.

O que é uma intoxicação exógena?

Esse tipo de reação acontece, segundo o Ministério da Saúde, quando um indivíduo é exposto a substâncias químicas, como, por exemplo, agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas.

