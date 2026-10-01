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BRASIL Turista mexicano é morto após tentar impedir fuga de ladrões na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro Segundo a polícia, vítima caiu depois de pular no capô do carro usado pelos criminosos ao ter o celular roubado. Um homem foi preso em flagrante e outros dois são procurados

Um turista mexicano identificado como Carlos Hernandez Ortiz morreu após ser roubado, na Pedra do Sal, no Centro do Rio, e tentar impedir que os criminosos fugissem na região da Praça Mauá, no Centro do Rio, na madrugada da última terça-feira. A informação foi divulgada pelo g1.

De acordo com a polícia, o turista pulou sobre o capô do carro usado pelos assaltantes, mas o veículo acelerou, ele caiu e bateu a cabeça no chão. O turista chegou a ser levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Um homem identificado como Guilherme do Nascimento Pinto foi preso. Ele confessou ter participado do crime e disse que já havia participado de roubos semelhantes, recebendo cerca de R$ 500 por cada ação.

A suspeita é que ele teria levado dois comparsas até a região da Pedra do Sal por volta das 2h. Segundo a polícia, eles abordaram três vítimas, que aparentavam estar sob efeitos de álcool.

O caso aconteceu em frente à sede da Polícia Federal — uma câmera de segurança flagrou a dinâmica do crime. Em depoimento à polícia ao qual o g1 teve acesso, Guilherme relatou que o grupo criminoso abraçava as vítimas e simulava uma abordagem amistosa para depois roubar os pertences. Com a tática, eles chegavam a roubar de oito a nove celulares por dia.

Em depoimento, diz ainda que um dos comparsas teria mandado o motorista acelerar no momento em que Carlos pula no capô. Guilherme disse que obedeceu à ordem, fazendo com que a vítima caísse no chão. Os três homens foram abordados pela Polícia Federal por volta das 5h. Dois conseguiram fugir, e o motorista foi preso em flagrante. A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão para preventiva. Os outros dois bandidos são procurados.

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