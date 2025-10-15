A- A+

INFRAÇÃO Turista faz vídeo da família segurando tartaruga em Noronha, posta e é multada em R$ 10 mil A catarinense publicou imagens nas redes sociais pegando no animal, da espécie Chelonia mydas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Fernando de Noronha aplicou uma multa de R$ 10 mil a uma turista cuja família segurou uma tartaruga-marinha para fazer um vídeo postado nas redes sociais da mulher.

Nas imagens, é possível ver as pessoas pegando no animal, da espécie Chelonia mydas, mais conhecida como tartaruga-verde ou tartaruga-aruanã, que é classificada como em perigo internacionalmente.

Fernando de Noronha é um dos locais escolhidos pela tartaruga-verde para desova no Brasil.

Segundo o ICMbio, a conduta de segurar o animal é proibida pelo Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do arquipélago.

A penalidade foi aplicada no dia 3 de outubro pelo Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do ICMbio, mas a infração foi cometida e gravada em setembro de 2025. O vídeo com o conteúdo foi postado pela turista no dia 26 de setembro de 2025.

Após o recebimento da autuação, a infratora tem prazo de 20 dias corridos para apresentar defesa administrativa.

A coordenadora da Área Temática de Proteção do ICMBio de Fernando de Noronha, Edineia Correia, reforça que a interação com animais silvestres é proibida e pode causar estresse, ferimentos e alteração de comportamento na fauna marinha.

“A orientação é que visitantes mantenham distância, não toquem nem alimentem os animais, contribuindo assim para a conservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas do arquipélago”, disse Edineia.

A multa aplicada para a turista foi a mais alta do artigo 90 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que trata de condutas em desacordo com o Plano de Manejo das Unidades de Conservação. O valor pode ir de R$ 500 a R$ 10 mil.

Outra infração

No mesmo período, em 6 de outubro, a equipe de proteção do ICMBio também autuou um empresário local por entrar com embarcação no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha sem autorização.

Nesse caso, a multa aplicada foi de R$ 6.240.

Veja também