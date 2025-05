Turista norte-americano fica preso em buraco que cavou na areia de Copacabana

A- A+

Vídeo que viralizou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, mostra que o que era para ser um momento de lazer na Praia de Copacabana se tornou em tormento para um turista americano. As imagens mostram o rapaz preso em um buraco na areia, que ele próprio teria cavado.

De acordo com os relatos, o buraco era profundo e quando o turista pulou dentro acabou ficando preso até a altura do peito. A operação de retirada foi organizada pelos próprios banhistas, com ajuda de pá, balde e uma corda. A ação de salvamento durou cerca de três horas.

O turista acabou virando o centro das atenções naquele trecho da praia. O resgate demorado atraiu banhistas e vendedores ambulantes. "Sou do Pará e já vi muita coisa, mas essa foi a primeira", comentou uma banhista que acompanhava o resgate.



O roteirista Alan Smith, que acompanhou e filmou toda a operação de resgate com um celular contou nos vídeos que postou em seus stories, que estava jogando futivôlei na orla, quando viu um grupo de pessoas aglomeradas. Ele então decidiu se aproximar para verificar o que estava acontecendo. "A princípio não sabia direito o que era e comecei a gravar" conta ele.

Homem cobre o corpo inteiro com areia e fica atolado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A população precisou ajudar o turista para que ele não ficasse soterrado e impossibilitado de respirar



Alan disse que amigos do turistas pediam para as pessoas se afastarem, porque havia o risco de ele ser cada vez mais soterrado. Com o tempo o desespero foi dando lugar à calma, quando alguém ofereceu uma lata de cerveja dentro de um balde.

O rapaz usou o utensílio para retirar a areia em volta do seu corpo. Um banhista pegou uma pá e também passou a ajudar. Um terceiro surgiu com uma corda e, finalmente, conseguiu retirar o turista do buraco. Os banhistas que acompanhavam a ação aplaudiram o final feliz.

Drama repete história de filme de 2000

O drama do turista americano lembra o enredo do curta-metragem "O Cabeça de Copacabana" (2000) dirigido por Rosane Svartman, que depois se tornou autora de novelas na TV Globo (Dona de Mim, do horário das 19h é dela). O filme trazia um grande elenco liderado por Hugo Carvana.

O filme, que foi vencedor do prêmio de melhor curta-metragem de ficção no Festival Internacional de Cinema do Uruguai, contava a história de Haroldo (Carvana). Funcionário do Banco do Brasil, ele vai a praia com a família.

Os filhos brincam de enterrá-lo na areia e ele acaba preso, ficando só com a cabeça de fora. Haroldo se recusa a ser libertado e aproveita a presença de curiosos e de jornalistas para fazer críticas à situação que o país enfrentava naquele momento.

