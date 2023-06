Turista perde perna em escada rolante no aeroporto de Bangkok, na Tailândia

A- A+

Uma turista de 57 anos perdeu a perna ao ficar presa em uma escada rolante no Aeroporto Don Mueang, em Bangkok, na Tailândia. A mulher estava prestes a embarcar em um voo para a província de Nakhon Si Thammarat quando sofreu o acidente no Terminal 2.

A passageira tropeçou em sua própria mala, de acordo com a imprensa local. Ela caiu quando estava próxima do final do mecanismo e então teve a perna "engolida". Outros viajantes tentaram acionar o botão de emergência, para interromper o funcionamento da escada rolante, mas quando conseguiram, já era tarde demais.

A mulher teve a perna esquerda esmagada pouco acima do joelho, conforme informaram os funcionários do aeroporto ao jornal inglês Daily Mail. Ela precisou ser levada para para atendimento de emergência no Hospital Bhumibol Adulyadej, na capital tailandesa, mas acabou com o membro amputado.

As autoridades aeroportuárias abriram uma investigação para determinar a causa do acidente. O Aeroporto Don Mueang informou, em nota, que os diretores do terminal visitaram a paciente "para acompanhar o tratamento e receberam informações da equipe médica do Hospital Bhumibol de que ela está atualmente recebendo tratamento".

"O Aeroporto Don Mueang está profundamente triste com o incidente e pronto para aceitar totalmente a responsabilidade, bem como cuidar das despesas médicas e compensações", diz o comunicado. A administração do aeroporto informou que nenhum voo foi atrasado devido ao acidente.

