ACIDENTE Turista português fica ferido após ser atingido por onda em Fernando de Noronha Vítima foi transferida para o Recife com "provável trauma na coluna"

Um turista português ficou ferido após ser atingido por uma onda na Praia do Bode, em Fernando de Noronha, no sábado (27).

Segundo a administração da Ilha, por meio de nota, o homem teve um "provável trauma na coluna". Ele é um empresário de 62 anos, e, no momento do acidente, estava com a esposa.

Após receber os primeiros atendimentos ainda na Ilha, ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, no domingo (28), por meio de transporte aéreo.

A reportagem entrou em contato com o Hospital da Restauração, que informou que o paciente está estável e "ainda vai passar por outras avaliações".



Confira a nota da administração de Fernando de Noronha na íntegra.



