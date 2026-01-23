Sex, 23 de Janeiro

racismo

Turista presa por injúria racial em Salvador exigiu falar com delegado branco, diz polícia

Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin)

Gisele Madrid Spencer CesarGisele Madrid Spencer Cesar - Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma turista gaúcha foi presa em Salvador, na Bahia, na última quarta-feira (21) por suspeita de injúria racial. Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin). O Estadão busca contato com a defesa de Gisele. O espaço segue aberto.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, ao ser conduzida por policiais militares à unidade especializada, a investigada continuou a adotar conduta discriminatória, solicitando atendimento exclusivo por um delegado de pele branca.

Em entrevista à TV Bahia, a vítima, identificada como Hanna, afirmou que foi chamada de "lixo" pela turista enquanto trabalhava em um bar durante um evento no Pelourinho.

"Eu fiz uma venda e retirei o balde um cliente. No momento que eu passei, ela falou: ‘Vai mais um lixo’. Eu questionei e ela reafirmou que eu era um lixo e deu uma ‘escarrada’ em mim. Ela correu e eu perdi ela de vista. Ela teve problemas com outras pessoas e o segurança estava tentando tirar ela do evento", detalhou a mulher.

A vítima registrou um boletim de ocorrência e Gisele foi conduzida à delegacia. Ela passa por audiência de custódia nesta sexta-feira (23).
 

