Caso de polícia Turista desaparece de cruzeiro que veio da Europa para o Brasil; navio aportou no Recife O homem, um americano, tem 40 anos e viajava com o companheiro

A Polícia Federal investiga o desaparecimento de um turista que estava no cruzeiro que partiu da Europa e que chegou ao Brasil. O cruzeiro, no navio MSC Armonia, está ancorado no Porto do Recife nesta quinta-feira (14), primeira parada em solo brsileiro depois de partir de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha.



De nacionalidade panamenha, o navio, com 275 metros, traz quase duas mil pessoas a bordo - 1.077 passaeiros e 725 tripulantes. Iniciado em 26 novembro na Itália, o cruzeiro, que passou por vários países, seguirá do Recife para Salvador, na Bahia - a previsão de partida da Capital pernambucana é na tarde desta quinta.

Segundo reportagem da TV Globo, o turista que está desaparecido tem 40 anos e é natural dos Estados Unidos. Ele estava viajando com o companheiro, um mexicano.

Segundo comentários na reportagem, o homem estaria sumido desde a madrugada dessa quarta-feira (13). Haveria a suspeita de que caíra no oceano Atlântico.



"Estamos apurando o acontecido", informou a PF.

