Violência Turistas argentinos são assaltados e agredidos por criminosos no bairro de Santo Antônio, no Recife As vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, passeavam pela rua das Flores

Um casal de turistas argentinos que chegou ao Recife em um cruzeiro foi agredido e assaltado no centro da cidade, no fim da manhã desta quinta-feira (16).

As vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, passeavam pela rua das Flores, no bairro de Santo Antônio, quando foram abordadas por dois criminosos.

Comerciantes da área informaram que os suspeitos agiram com violência. Eles agrediram e puxaram o colar de ouro de uma das vítimas, e fugiram em seguida com os pertences do casal.

Os argentinos receberam assistência dos trabalhadores da localidade e, posteriormente, da Polícia Militar, que levou as vítimas de volta ao transatlântico, no Bairro do Recife, segundo informou testemunhas.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a PM e com a Polícia Civil de Pernambuco para apurar mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento.

O local do crime fica próximo a área onde um casal de alemães foi abordado e agredido em dezembro do ano passado. Na ocasião, o turista Werner Duysen Gurkasch, de 81 anos, morreu.

