PERU Turistas e impactos ambientais: construção de aeroporto no Vale Sagrado dos Incas causa polêmica Projeto na cidade peruana de Chinchero poderia triplicar fluxo de visitantes, mas riscos ambientais e culturais podem ser irreversíveis

Desde o início da construção do novo Aeroporto Internacional Chinchero-Cusco, em 2018, a calma foi quebrada no Vale Sagrado dos Incas. Já existe um aeródromo que mobiliza mais de três milhões de passageiros por ano na região, na cidade de Cusco, onde chega quem quer visitar a joia turística de Machu Picchu. O segundo aeroporto, a apenas 28 quilômetros de distância, poderá realizar 4.200 operações (pousos e descolagens) por ano e mobilizar mais de seis milhões de pessoas, triplicando o fluxo de visitantes ao sítio arqueológico. Mas nem todos estão contentes com a obra.

"A coisa mais trágica que aconteceu nos últimos anos em Chinchero foi a construção do aeroporto" Diz Nilda Callañaupa, diretora do Centro de Têxteis Tradicionais de Cusco, de onde vêm belos tecidos com corantes naturais e onde trabalham dezenas de mulheres.

Entre os campos e as casas tradicionais com telhados de telha, uma pista de pouso empoeirada em obras chama a atenção. A obra começou um ano depois de a Unesco anunciar que estava prestes a incluir a lendária cidadela Inca na lista do patrimônios ameaçados. O que não aconteceu precisamente porque o Peru tomou medidas para restringir o número de visitas.

Em 2020, fixou o número máximo de visitantes em 2.244. Porém, em dezembro de 2022, pós-pandemia, o número subiu para 4.044. Em junho deste ano, o governo anunciou que estava avaliando a possibilidade de subir para mais de 6 mil.

"Tudo o que dava valor a Chinchero está sendo destruído com esta obra" afirma a historiadora Natalia Majluf, que já em 2013 tentou barrar o projeto coletando assinaturas na internet.

Desde então, Majluf obteve 111.014 apoios, tanto de cidadãos peruanos como de professores das universidades de Harvard e Berkeley (EUA). Mas o caminho acabou sendo inútil. As obras começaram no final de 2018, gerando uma primeira onda de protestos. No segundo semestre deste ano será construído o terminal de passageiros e serão feitos avanços na pista de pouso. Se os prazos forem cumpridos, a obra estará pronta em 2025.

Isso tem levado grupos como Salvemos Chinchero e a União Cidadã pela Defesa e Valorização do Patrimônio Cultural e do Meio Ambiente a mais uma vez agir contra o que consideram danos irreversíveis ao patrimônio e ao meio ambiente. Eles alertam que, sob o terreno de 450 hectares, existem aquíferos vitais, bem como vestígios de estradas incas e coloniais.

Uma obra como esta deve ter Certificado de Inexistência de Vestígios Arqueológicos, algo que segundo os detratores do aeroporto não existe — o Ministério da Cultura afirma que possui o certificado. A construção tem o estudo de impacto ambiental obrigatório, mas o documento tem sido alvo de críticas como a do investigador Carlos Soria, que destaca que o relatório "não especifica o que acontecerá com as fontes de água durante e após a construção, nem estabelece medidas de gestão ambiental para reduzir impactos.” A escassez de água já é percebida em Chinchero, já que o serviço de abastecimento só funciona por algumas horas

Em 2006, o Instituto Nacional de Cultura promulgou uma resolução que declarou o Vale Sagrado dos Incas como Patrimônio Cultural da Nação. A norma estabelece que “qualquer novo projeto de construção” deverá ter a aprovação da autoridade central, que hoje é o Ministério da Cultura. Tacitamente, este ministério deu a sua aprovação à obra, ao não se opor à sua construção.

No local já foram retirados mais de 16 milhões de metros cúbicos de terra, o que, segundo os críticos, pode ter danificado rotas pré-hispânicas do sistema viário andino Qapaq Ñan, (Trilha Inca, em quíchua), Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2014.

Em outros casos, o Ministério da Cultura foi bem mais severo. Em 2018, por exemplo, exigiu que o museu privado Inkariy retirasse uma estátua do deus Wiracocha porque ela colocava em risco a paisagem do vale. Mais recentemente, o presidente do Congresso, Alejandro Soto, que pretendia construir uma casa de quatro andares na localidade de Yucay, no vale, só foi autorizado a construir dois andares.

Marco Zeisser, um agrônomo residente em Cusco alerta para o perigo de mudanças “irreversíveis” no uso do solo e dos rios da região “devido à compactação, asfaltamento e impermeabilização de quase 500 hectares” no perímetro do aeroporto.

Já o Ministério dos Transportes e Comunicações afirma que “a reposição do aquífero” está garantida. Para Zeisser, isso não é real e acrescenta, como destaca Soria em seu trabalho, que o estudo de impacto ambiental “não identifica ou caracteriza corretamente as bacias envolvidas, nem apresenta o inventário essencial de todas as fontes de água”.

Uma área em risco de seca

Em Chinchero já falta água: o serviço só funciona por algumas horas. O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia emitiu um relatório em 2016 detalhando como a área apresenta alto risco de seca. Devido à recorrência do Fenômeno El Niño e aos efeitos das mudanças climáticas, a falta de recursos hídricos é cada vez mais grave. O lequechu, ave esquiva que habita as zonas úmidas onde está localizado o aeroporto e que prevê a chuva, tem sido ultimamente mais difícil de detectar nas proximidades do local, segundo agricultores.

Numa reunião de varayocs (autoridades indígenas desde os tempos pré-hispânicos) em Chinchero há preocupação com a abertura do aeroporto.

"Quando entrar na fase de operação vai ficar feio" diz Eulogio Quispe, homem que detém o título de Pachaq Curaca, um dos postos mais respeitados entre os Varayocs.

Os demais homens e mulheres que participam deste ritual não pensam muito diferente. Temem que a chegada maciça de turistas, e a possível construção de grandes complexos hoteleiros, signifique a perda de algumas tradições como a têxtil, ou da própria cerimônia em que eles debatem temas como esse.

Verónika Tupayachi, antropóloga de Cuzco, destaca:

"Há muito racismo no país e alguns camponeses venderam suas terras para o aeroporto, esperando que seus filhos se dedicassem a outras coisas e não fossem discriminados por serem falantes do quéchua ou agricultores. Com o passar dos anos, talvez os campos sejam menos utilizados para plantação na área e a autossuficiência esteja em risco."

A obra tem seus apoiadores, que têm organizado manifestações em sua defesa. A abertura de um segundo aeroporto para voos internacionais é uma demanda antiga de Cusco, para evitar a necessidade de passar pelo centro de Lima para ir a Machu Picchu.

Mas o local não cumprirá essa função, segundo um relatório da Agência para a Promoção do Investimento Privado do Estado, que indica que 91% dos voos serão nacionais. Isso, se funcionar, alerta Bruno Papi, ex-oficial da Força Aérea Peruana.

"O aeroporto ficará inoperante, porque tem 3.700 metros de altura e está rodeado por altas montanhas, o que dificulta a aterrissagem e a decolagem. Primeiro eles constroem e depois verão para onde ir."

