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rio de janeiro Turistas ficam "ilhados" no Morro Dois Irmãos durante tiroteio no Vidigal, no Rio de Janeiro Confronto foi durante operação da Core na comunidade

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) fazem, na manhã desta segunda-feira, uma operação na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio. A ação é resultado de um trabalho conjunto de inteligência e cooperação interestadual, segundo a Polícia Civil. Houve confronto na região. A Avenida Niemeyer foi interditada nos dois sentidos na altura da Passarela do Vidigal entre 6h30 e 7h. Um grupo de turistas que acompanhava o nascer do sol ficou "ilhado" no Morro Dois irmãos.

"Senhor, que desespero. Os turistas não estão entendendo nada", escreveu um internauta. "E na hora de descer, meu pai", postou outro.

Moradores do Vidigal relataram, por meio de redes sociais, que um intenso tiroteio começou logo no início da manhã. Vídeos que circulam em redes sociais mostram um helicóptero da polícia sobrevoando a comunidade.

De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, o objetivo da operação é prender chefes do Comando Vermelho que controlam o tráfico de drogas no sul da Bahia. A ação é coordenada Pelo Ministério Público baiano.

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