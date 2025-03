A- A+

MUNDO Turistas morrem após submarino de passeio afundar em resort no Egito Embarcação turística, chamada Sinbad, transportava 44 passageiros no momento do naufrágio nesta quinta-feira, enquanto navegava na costa de Hurghada

Pelo menos seis pessoas morreram após um submarino transportando turistas afundar no resort de Hurghada, no Mar Vermelho, no Egito. Havia cerca de 44 pessoas de várias nacionalidades a bordo da embarcação turística, que tem grandes janelas no fundo para visualização de cardumes e corais. Outras 29 pessoas foram resgatadas com vida.



Segundo o jornal egípcio Al Masry Al Youm, a embarcação chamada “Sindbad” afundou em frente à marina de um dos hotéis famosos de Hurghada. Fontes confirmaram ao jornal que a Diretoria de Saúde do Mar Vermelho e a Autoridade de Ambulâncias Egípcia foram colocadas em alerta máximo, e 21 ambulâncias foram enviadas ao local para transportar os feridos para hospitais devido à gravidade de suas condições.







O submarino Sinbad é uma das atrações turísticas mais populares de Hurghada, oferecendo uma "experiência única" para quem deseja explorar o mundo subaquático do Mar Vermelho sem precisar mergulhar.

O passeio a bordo do Sinbad dura de uma a três horas e permite que os passageiros observem de perto peixes coloridos, polvos, caranguejos e outras espécies marinhas em seu habitat natural. Durante a expedição, um guia apresenta informações sobre a fauna e a flora marinha, tornando a experiência ainda mais educativa e envolvente.





Turistas no interior do Sindbad — Foto: Reprodução



Construído na Alemanha, o Sinbad é considerado um dos submarinos turísticos mais modernos do mundo. Com mais de 20 metros de comprimento, ele pode acomodar até 44 passageiros. Sua principal característica são as amplas janelas panorâmicas, feitas de material plástico resistente, que proporcionam uma visão clara e abrangente dos recifes de corais e da vida marinha local.

