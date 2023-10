A- A+

rio de janeiro Turistas são arrastados por ondas em dia de ressaca na Praia do Diabo, no Rio; vídeo Duas pessoas de Petrópolis foram salvas por bombeiros do GMar nas pedras da praia da Zona Sul

Duas pessoas foram arrastadas por ondas na Praia do Diabo, no Arpoador, Zona Sul do Rio, ao fazerem selfies numa pedra em dia de ressaca, neste domingo. Os turistas, de Petrópolis, na Região Serrana, foram salvos por guardas do GMar, do Posto 7.

Em nota, a assessoria de imprensa dos bombeiros confirmou o caso e informou que uma das pessoas foi encaminhada ao Hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul:

"Ontem, por volta de 14h50, bombeiros do GMar foram acionados para salvamento marítimo na Praia do Diabo. Duas vítimas foram retiradas do mar: masculino adulto, retirado e liberado no local, e uma feminina adulta, encaminhada para o Hospital Miguel Couto".

Um perfil de rede social dedicado a atualizações sobre ondas nas praias do Rio, Resenha das Ondas, compartilhou os vídeos:

"Rapaziada, vamos ser mais responsáveis e prudentes. Ontem, o mar ainda estava muito forte, com correntezas e batendo muito em lugares de pedras! Turistas de Petrópolis foram fazer selfies e foram varridos da pedra. A onda bateu e arrastou os dois para o mar. Foram salvos pelo Cabo Peixoto e pelo Cabo Anjos, do GMar. Em um dia chuvoso e nublado de domingo, uma simples viagem de turismo, poderia se tornar em uma tragédia para as famílias! "

Domingo de tempo fechado

O primeiro domingo de outubro teve céu encoberto pela manhã, com registros de pancadas de chuva, de fracas a moderadas, em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos ao longo do dia foram moderados, com ocasionais rajadas fortes.

A chuva esteve presente em todo o município até o final do dia. A previsão para os próximos quatro dias da semana é de nebulosidade, com chuva. Além disso, o Rio entrou em estágio de mobilização, por existir a possibilidade de ocorrências de alto impacto, como deslizamentos e registros de bolsões d’água e alagamentos.

