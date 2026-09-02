A- A+

Rio Grande do Sul Turistas são encontrados em região de cânion no RS, após mais de um dia de buscas Quatro trilheiros, que são de Caxias do Sul, teriam se perdido durante o deslocamento pela área

Três adultos e um adolescente de 15 anos foram localizados na região do Cânion Tajuvas, no município de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, por volta das 10h35 de terça-feira, 1º. O grupo estava desaparecido desde a noite de domingo, 30.

Os quatro trilheiros, que são de Caxias do Sul, teriam se perdido durante o deslocamento pela área. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul foi acionado por volta das 23h56 de domingo e iniciou a operação.

As condições meteorológicas adversas, com forte neblina e chuva intensa, além das características do terreno e da dificuldade de acesso, complicaram as buscas. A operação contou com equipes especializadas, cães de busca e drones equipados com câmera termal.

Durante os trabalhos, os bombeiros localizaram o veículo utilizado pelo grupo. As equipes realizaram operações terrestres e aéreas pela região e encontraram as quatro pessoas na manhã desta terça-feira.

Veja também