Turkish Airlines suspende uso de Boeings 737 após incidente nos EUA

A Turkish Airlines anunciou este domingo que vai suspender as atividades de cinco Boeing 737 MAX 9 da sua frota para realizar uma inspeção, depois de um avião deste modelo da Alaska Airlines ter feito um pouso de emergência após perder parte de sua fuselagem (estrutura que abriga a cabine de passageiros) no meio do voo nesta sexta-feira. Após o incidente, a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA ordenou no sábado uma revisão de quase 171 aeronaves deste modelo em todo o mundo.

O avião da Alaska Airlines descolou de Portland, na costa oeste dos Estados Unidos, e quando estava no ar uma das janelas explodiu e a cabine perdeu pressão.

“Após o incidente envolvendo o Boeing 737 MAX 9 operado pela Alaska Airlines, cinco Boeing 737 MAX 9 da frota da Turkish Airlines foram recolhidos como medida de segurança”, disse a companhia aérea em comunicado.

A Alaska Airlines e a United Airlines, que possuem as maiores frotas de 737 MAX 9, também suspenderam as atividades dos seus outros aviões de mesmo modelo para inspeções, causando o cancelamento de dezenas de voos. A Aeromexico e a companhia aérea panamenha Copa também anunciaram que irão paralisar os aviões afetados pela ordem da FAA.

