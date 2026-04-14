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Serviço Turma do Bem seleciona jovens para receberem atendimento odontológico gratuito no Recife Selecionados devem comparecer à sede do Projeto Pró-Criança, na Boa Vista, área central da capital, no dia 28 de abril

Em mais de 156 municípios brasileiros, a Turma do Bem realizará a Megatriagem Odontológica 2026 no dia 28 de abril.

A iniciativa selecionará crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social para receberem tratamento dentário completo e gratuito.



No Recife, a ação ocorre no Projeto Pró-Criança, na Rua dos Coelhos, número 317, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

Os selecionados durante a ação contarão com acompanhamento odontológico integral em consultórios particulares de dentistas voluntários até completarem 18 anos.



Para 2026, a expectativa é que mais de cinco mil novos pacientes sejam encaminhados para tratamento em todo o país.



“Essa mobilização nacional é para lembrarmos que a saúde bucal não pode ser um artigo de luxo. Nossa missão é garantir que a condição socioeconômica não seja um impedimento para que esses jovens sorriam, estudem e busquem oportunidades sem dor ou vergonha," afirma o Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da Turma do Bem.



Como participar da seleção?

No dia 28 de abril, os interessados deverão comparecer aos postos de triagem espalhados pelo Brasil. É obrigatório que o jovem esteja acompanhado por um responsável e apresente RG e comprovante de residência.



A triagem consiste em um exame visual rápido e não invasivo feito por um dentista voluntário. Além da condição clínica, será avaliada a carência socioeconômica da família para priorizar os casos mais graves.

Serviço

A lista completa com os endereços e horários de cada ponto de triagem nas cidades confirmadas estará disponível no site oficial da ação.



Os jovens selecionados após a triagem receberão uma carta oficial da Turma do Bem com as orientações para o início do tratamento.

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