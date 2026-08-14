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ORIENTE MÉDIO Turquia amplia pressão para que EUA contenham Israel, que chama Ancara de 'quartel do Hamas' Autoridades turcas afirmam que, junto com o Catar e o Egito, podem ser obrigadas a tomar "passos radicais" com relação à situação em Gaza

A Turquia e aliados regionais estão ampliando a pressão para que os Estados Unidos contenham as ações militares de Israel no Oriente Médio, segundo a imprensa internacional. Tel-Aviv, por sua vez, acusou Ancara de agir como um "quartel-general" do grupo militante Hamas.

O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, alertou que a Turquia, o Catar e o Egito podem ser obrigados a tomar "passos radicais" com relação a situação em Gaza, caso os EUA não consigam pressionar suficientemente Israel, segundo o portal de notícias Turkiye Today.

De acordo com o ministro, os israelenses não estão avançando com a segunda fase do plano de paz de Gaza apesar do lado palestino estar cumprindo os seus compromissos.

Os comentários aconteceram durante uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty in El Alamein, após reunião bilateral entre ambos no Egito.

Além da situação em Gaza, eles discutiram a situação da Líbia, do Sudão e do comércio bilateral, afirmou o portal de notícias turco.

Conforme o Turkiye Today, Fidan afirmou que a situação em Gaza cresceu para além de uma questão regional e tornou-se uma preocupação para toda a comunidade internacional.

Ele acrescentou que Ancara e Cairo estão trabalhando juntos para garantir o envio de ajuda humanitária e que os termos do plano de paz sejam cumpridos.

O ministro turco acusou Israel de ter como objetivo deslocar palestinos e retirá-los de Gaza.

Sobre a tríplice aliança com Arábia Saudita e Paquistão, Fidan reiterou que o objetivo é fortalecer a segurança da região e disse esperar que o Egito também se torne um parceiro em breve.

"Nossa região perdeu muito tempo em guerras, ocupações e conflitos internos. Temos grande gargalo para fechar", afirmou ele, segundo o Daily Sabah.

De acordo com o jornal turco, ambos os ministros reiteraram que se opõem e condenam ataques de Israel contra a soberania da Síria.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou a Turquia de ter se tornado o "quartal-general da organização terrorista do Hamas" e de abrigar seus líderes, afirmando que Fidan ameaçou Israel ao posar ao lado de uma mapa que apagava o país, conforme a agência de notícias Baha.

O ministério acrescentou que Ancara "não tem lugar de fala" nos arranjos de segurança de Israel.

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