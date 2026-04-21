Ter, 21 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Turquia anuncia detenção de 110 operários em greve de fome

"Estamos com fome", escreveram vários deles nos corpos.

Reportar Erro
Cerca de 90 mineiros protestaram em frente ao Ministério da Energia da Turquia, com uma faixa escrita: "Que o governo decida: ou nos declaram escravos, ou nos concedem nossos direitos"Cerca de 90 mineiros protestaram em frente ao Ministério da Energia da Turquia, com uma faixa escrita: "Que o governo decida: ou nos declaram escravos, ou nos concedem nossos direitos" - Foto: Adem Altan/AFP

Cento e dez operários turcos do setor de mineração que estavam em greve de fome desde segunda-feira em Ancara para exigir o pagamento dos salários atrasados foram detidos na manhã de terça-feira, anunciou um sindicato.

"Quando estávamos aguardando para falar com alguém diante do Ministério da Energia, recebemos como única resposta a detenção de 110 dos nossos colegas", anunciou na rede social X o Sindicato Independente de Mineiros.

Leia também

• Servidores do Recife realizam protesto por reconhecimento e aumento salarial

• Grupo Lufthansa cancela centenas de voos por greve de pilotos

• Turquia acusa Israel de tentar transformar o país em seu 'novo inimigo'

Depois de uma caminhada de nove dias da província vizinha de Eskişehir até Ancara, os mineiros chegaram na segunda-feira à capital para um protesto diante do edifício do Ministério da Energia.

"Estamos com fome", escreveram vários deles nos corpos.

"Neste país, os trabalhadores não contam, só conta o dinheiro (...) Vergonha deveria sentir quem governa este país", declarou na segunda-feira Gökay Çakir, o presidente do Sindicato Independente de Mineiros.

Cercados pela polícia, os manifestantes exigiam o pagamento de salários atrasados e de indenizações pela demissão por parte do empregador, a Doruk Mining.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter