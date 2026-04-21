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MUNDO Turquia anuncia detenção de 110 operários em greve de fome "Estamos com fome", escreveram vários deles nos corpos.

Cento e dez operários turcos do setor de mineração que estavam em greve de fome desde segunda-feira em Ancara para exigir o pagamento dos salários atrasados foram detidos na manhã de terça-feira, anunciou um sindicato.

"Quando estávamos aguardando para falar com alguém diante do Ministério da Energia, recebemos como única resposta a detenção de 110 dos nossos colegas", anunciou na rede social X o Sindicato Independente de Mineiros.

Depois de uma caminhada de nove dias da província vizinha de Eskişehir até Ancara, os mineiros chegaram na segunda-feira à capital para um protesto diante do edifício do Ministério da Energia.

"Estamos com fome", escreveram vários deles nos corpos.

"Neste país, os trabalhadores não contam, só conta o dinheiro (...) Vergonha deveria sentir quem governa este país", declarou na segunda-feira Gökay Çakir, o presidente do Sindicato Independente de Mineiros.

Cercados pela polícia, os manifestantes exigiam o pagamento de salários atrasados e de indenizações pela demissão por parte do empregador, a Doruk Mining.

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