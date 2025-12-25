Qui, 25 de Dezembro

Istambul

Turquia anuncia detenção de 115 supostos membros do Estado Islâmico

Operações de detenções são frequentes na Turquia antes das festas de fim de ano

Supostos membros do Estado Islâmico foram detidos na Turquia Supostos membros do Estado Islâmico foram detidos na Turquia  - Foto: Freepik/Reprodução

A Procuradoria-Geral de Istambul ordenou a detenção de 137 supostos membros da organização jihadista Estado Islâmico (EI), dos quais 115 foram detidos nesta quinta-feira (25), sob suspeita de preparar atentados durante as festas de fim de ano.

Segundo o comunicado de seu gabinete, o procurador atuou "com base em informações de inteligência que apontavam que a organização terrorista EI planejava atentados durante as celebrações de Natal e Ano Novo".

As operações de detenções são frequentes na Turquia antes das festas de fim de ano. O país, que compartilha 900 km de fronteira com a Síria, teme a infiltração do grupo jihadista, que continua ativo no país vizinho.

O EI foi acusado recentemente de atacar um grupo de americanos em Palmira, no centro da Síria, em um atentado que matou dois militares e um intérprete.

Os serviços de inteligência turcos anunciaram esta semana a detenção, "entre o Afeganistão e o Paquistão", de um suposto líder do grupo Estado Islâmico.

O suspeito, Mehmet Gören, foi levado para a Turquia e acusado pelo serviço de inteligência do país, o MIT, de "planejar atentados suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa".

 

 

