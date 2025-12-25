A- A+

Istambul Turquia anuncia detenção de 115 supostos membros do Estado Islâmico Operações de detenções são frequentes na Turquia antes das festas de fim de ano

A Procuradoria-Geral de Istambul ordenou a detenção de 137 supostos membros da organização jihadista Estado Islâmico (EI), dos quais 115 foram detidos nesta quinta-feira (25), sob suspeita de preparar atentados durante as festas de fim de ano.

Segundo o comunicado de seu gabinete, o procurador atuou "com base em informações de inteligência que apontavam que a organização terrorista EI planejava atentados durante as celebrações de Natal e Ano Novo".

As operações de detenções são frequentes na Turquia antes das festas de fim de ano. O país, que compartilha 900 km de fronteira com a Síria, teme a infiltração do grupo jihadista, que continua ativo no país vizinho.

O EI foi acusado recentemente de atacar um grupo de americanos em Palmira, no centro da Síria, em um atentado que matou dois militares e um intérprete.

Os serviços de inteligência turcos anunciaram esta semana a detenção, "entre o Afeganistão e o Paquistão", de um suposto líder do grupo Estado Islâmico.

O suspeito, Mehmet Gören, foi levado para a Turquia e acusado pelo serviço de inteligência do país, o MIT, de "planejar atentados suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa".

Veja também