Conflito Turquia anuncia fim iminente de operação militar no norte de Iraque e Síria A Turquia iniciou a operação "Locked Claw" em abril de 2022, para garantir a segurança da sua fronteira com o norte do Iraque

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou neste sábado (13) o fim iminente da operação militar contra combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque e da Síria.

"Muito em breve, completaremos o bloqueio da zona de operações no norte do Iraque", declarou Erdogan, que afirmou que a ofensiva aplicou duros golpes no PKK, uma organização que o presidente da Turquia considera terrorista.

"Vamos concluir os pontos que faltam do cinturão de segurança ao longo da nossa fronteira sul com a Síria. Estamos determinados a eliminar qualquer estrutura que possa constituir uma ameaça ao nosso país ao longo das fronteiras com o Iraque e a Síria", acrescentou.

A Turquia iniciou a operação "Locked Claw" (Garra Fechada, em tradução livre) em abril de 2022, para garantir a segurança da sua fronteira com o norte do Iraque, onde acusava o PKK de lançar ataques contra o território turco.

"A organização separatista ficou incapacitada de atuar dentro das nossas fronteiras. No Iraque e na Síria, está completamente encurralada", continuou Erdogan, que se dirigia a jovens graduados da Academia Militar de Istambul.

"Estamos atrás deles em todas as partes, com os nossos soldados, polícia, guardas e agentes dos serviços de inteligência", ressaltou.

