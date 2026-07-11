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Saúde Turquia anuncia punição a mais de 100 médicos por excesso de cesáreas O governo proibiu, em abril de 2025, a realização deste procedimento cirúrgico em centros de saúde privados sem justificativa médica

O Ministério da Saúde da Turquia decidiu multar mais de 100 obstetras e ginecologistas pelo que considera um número excessivo de cesáreas. Os profissionais foram suspensos de suas funções e obrigados a fazer cursos de capacitação, informou o jornal BirGun.

O país tem a maior taxa de partos por cesariana entre as 38 nações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), segundo os dados mais recentes disponíveis, de 2023, com 615 para cada 1.000 nascidos vivos.

Profissionais de saúde declararam à AFP que este procedimento é mais eficiente em termos de tempo para a equipe médica — 30 minutos, contra até 12 horas que um parto normal pode demorar — e reduz o risco de ações judiciais por complicações, algo que, segundo as fontes, garante segurança tanto para o médico quanto para as mulheres.

O governo turco lançou no ano passado uma campanha para enfrentar a queda da natalidade no âmbito da iniciativa "Década da Família" do presidente Recep Tayyip Erdogan, o que o levou a exercer maior controle sobre a forma como as mulheres dão à luz.

Erdogan, um muçulmano devoto e defensor dos chamados partos naturais, quer enfrentar o número recorde de cesáreas na Turquia.

O governo proibiu, em abril de 2025, a realização deste procedimento cirúrgico em centros de saúde privados sem justificativa médica.

O jornal BirGun afirmou que mais de 100 médicos foram multados por praticar cesáreas, segundo números fornecidos por associações médicas de todo o país, o que desencadeou uma forte rejeição entre os profissionais da saúde.

A doutora Ayse Gultekingil, alta funcionária da Associação Médica Turca (TTB), declarou ao BirGun que punir os médicos não resolveria o problema do elevado número de cesarianas na Turquia, que ela considerou “estrutural”. “A taxa de partos por cesariana na Turquia supera 60%. Mas esse procedimento reflete diversos problemas dentro do sistema de saúde turco”, afirmou.

A doutora Ayse Gultekingil, da Associação Médica Turca (TTB), declarou ao BirGun que punir os médicos não resolverá o problema do elevado número de cesáreas na Turquia, que ela considera "estrutural".

"A taxa de partos por cesariana na Turquia supera 60%. Mas o procedimento reflete diversos problemas dentro do sistema de saúde turco", afirmou.

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