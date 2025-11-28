A- A+

Turquia: autoridade marítima relata incêndio em dois petroleiro no Mar Negro A autoridade informou que o segundo petroleiro, Virat, foi "atingido" enquanto navegava no Mar Negro

A autoridade marítima da Turquia relatou nesta sexta-feira, 28, um incêndio em um segundo petroleiro com bandeira da Gâmbia no Mar Negro, horas após membros da tripulação serem resgatados de um primeiro petroleiro.

Em uma declaração publicada na plataforma social X, a autoridade marítima informou que o segundo petroleiro, Virat, foi "atingido" enquanto navegava no Mar Negro, a cerca de 35 milhas náuticas da costa turca.

Equipes de resgate foram enviadas ao local para prestar assistência. Todos os membros da tripulação estavam seguros, embora tenha sido relatada fumaça densa na sala de máquinas, disseram as autoridades.

O governador da cidade turca de Ismite, Ilhami Aktas, comentou à emissora privada de notícias NTV que a causa dos incêndios não foi imediatamente identificada.

