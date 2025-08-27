Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Turquia diz que Netanyahu fala de "genocídio armênio" para distrair sobre Gaza

Israel rejeitou as acusações como "mentiras flagrantes"

Reportar Erro
O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, diz que Netanyahu fala de "genocídio armênio" para distrair sobre GazaO Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, diz que Netanyahu fala de "genocídio armênio" para distrair sobre Gaza - Foto: Ministério das Relações Exteriores da Turquia / AFP / Arquivo

O Ministério das Relações Exteriores turco acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de querer encobrir o massacre em Gaza reconhecendo o "genocídio armênio" que a Turquia rechaça historicamente.

"A declaração de Netanyahu sobre os eventos de 1915 é uma tentativa de explorar tragédias passadas por razões políticas", disse o ministério em resposta aos comentários de Netanyahu, que afirmou que o massacre de armênios no Império Otomano durante a I Guerra Mundial foi um "genocídio", um termo que a Turquia rechaça fortemente.

Em uma entrevista ao programa conservador PBD Podcast, Netanyahu foi perguntado sobre o motivo pelo qual ainda não havia reconhecido o massacre de armênios como genocídio e respondeu: "Acabei de fazer isso".

"Netanyahu, que está sendo julgado pelo seu papel no genocídio cometido contra o povo palestino, está tentando encobrir os crimes que ele e seu governo cometem", acrescentou o Ministério em um comunicado.

Leia também

• Armênia diz ao Irã que controlará corredor terrestre desenvolvido pelos EUA

• Grok apresenta explicações confusas sobre suspensão no X após citar "genocídio" em Gaza

• Irã pressiona Armênia contra corredor apoiado pelos EUA

Vários críticos alegam que Israel está cometendo um genocídio na Faixa de Gaza com a guerra que conduz no território palestino, e a África do Sul apresentou um caso perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) acusando Israel de genocídio.

Israel rejeitou as acusações como "mentiras flagrantes" e, embora Netanyahu não seja acusado por esse crime, o TPI emitiu mandados de prisão contra ele e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo o uso da fome como método de guerra.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter