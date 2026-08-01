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Internacional Turquia e Iraque assinam assinam acordo de um ano para uso de oleoduto estratégico Anúncio foi feito pelo ministro da Energia e Recursos Naturais da Turquia, Alparslan Bayraktar, em publicação na rede social X

A Turquia e o Iraque assinaram um acordo de um ano para garantir a utilização do Oleoduto Iraque-Turquia, anunciou hoje o ministro da Energia e Recursos Naturais da Turquia, Alparslan Bayraktar, em publicação na rede social X. Segundo Bayraktar, o acordo foi firmado após uma reunião em Ancara com o ministro do Petróleo do Iraque, Basim Muhammed Hüdeyir. O entendimento foi assinado entre a empresa estatal turca BOTAS e as companhias estatais iraquianas SOMO e NOC.

Tarihî haftayı tarihî bir anlaşma ile tamamladık.



Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nı 1 yıl süreyle uzatma konusunda mutabakata vardık, bugün de ilgili şirketlerimiz imzaları attı.



Bölgesel gelişmelerin enerji arz güvenliğini her zamankinden daha önemli hale… pic.twitter.com/jK7t4fp3by — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 1, 2026

Segundo o ministro turco, o acordo prevê um arranjo de trânsito com capacidade para transportar até 750 mil barris de petróleo por dia pelo Oleoduto Iraque-Turquia, enquanto os dois países negociam um novo acordo de longo prazo para a infraestrutura. "Esta linha, que transporta o petróleo iraquiano de forma segura e ininterrupta para os mercados mundiais através de Ceyhan, possui uma posição estratégica ainda mais importante para a segurança do fornecimento de energia regional e global", escreveu Bayraktar.

O ministro afirmou ainda que o objetivo é ampliar a cooperação energética entre os dois países, utilizando o oleoduto para escoar não apenas os recursos energéticos do Iraque, mas também de outros países da região até os mercados internacionais por meio do terminal turco de Ceyhan.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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