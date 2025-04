Turquia e Israel negociam para evitar uma escalada na Síria

A- A+

Turquia e Israel realizam negociações no Azerbaijão para evitar uma escalada na Síria, informaram fontes de ambos os lados nesta quinta-feira (10), e nenhum dos países considera normalizar as relações.

"Uma delegação diplomática, chefiada pelo diretor do Conselho de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, (...) se reuniu ontem à noite (quarta-feira) com uma delegação turca", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantindo que ambos os países querem "continuar o diálogo".

Uma fonte do Ministério da Defesa turco confirmou que esta "reunião técnica", anunciada na quarta-feira à noite por Ancara, ocorre no Azerbaijão, um aliado turco que mantém relações estreitas com Israel.

A Turquia é um dos principais apoiadores da coalizão de islamistas que lidera a Síria depois de derrubar o presidente Bashar al-Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

A influência de Ancara na Síria preocupa Israel, que realizou uma série de bombardeios e ataques para afastar as forças sírias de sua fronteira norte.

No final de fevereiro, Netanyahu exigiu "a desmilitarização completa do sul da Síria" e afirmou que não toleraria o envio de forças do novo governo ao sul de Damasco.

A Turquia tem vários milhares de soldados destacados em território sírio.

O chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, observou na quarta-feira que tanto Israel quanto a Turquia têm aviões que sobrevoam a Síria e afirmou a necessidade de um "mecanismo" para reduzir o conflito com Israel.

"É normal ter contatos em nível técnico para definir isso", acrescentou, enfatizando que isso não significa que Ancara esteja normalizando as relações com Israel.

A Turquia suspendeu suas relações comerciais com Israel em resposta à guerra que trava em Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chamou Israel repetidamente de "Estado terrorista".

