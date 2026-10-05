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Conflito Turquia e Paquistão enviarão tropas à Arábia Saudita em meio a conflito com houthis Desde a retomada do conflito no Iêmen, em julho, a Arábia Saudita enfrenta ataques dos houthis contra suas cidades, sua infraestrutura petrolífera e seus navios

Turquia e Paquistão farão um "envio rápido" de tropas à Arábia Saudita como parte de uma nova aliança de defesa, em um momento em que o reino enfrenta uma escalada de ataques dos houthis do Iêmen, aliados do Irã.

Desde a retomada do conflito no Iêmen, em julho, a Arábia Saudita, aliada das tropas do governo reconhecido internacionalmente, enfrenta ataques dos houthis contra suas cidades, sua infraestrutura petrolífera e seus navios.

Após uma reunião de emergência em Riade, os três países concordaram em "passar imediatamente à implementação prática dos compromissos de defesa coletiva e tomar as medidas necessárias para fornecer as forças e capacidades militares acordadas e garantir seu envio rápido ao reino", segundo um comunicado conjunto.

Os três países assinaram em agosto o Acordo Conjunto de Defesa de Meca, pelo qual se comprometem a prestar ajuda mútua caso algum deles seja atacado.

O pacto une o Exército da Turquia, o segundo maior da Otan, ao Paquistão, único Estado do mundo islâmico com armas nucleares, e à principal potência do Golfo, a Arábia Saudita.

Após a reunião de crise, os três países destacaram os ataques recentes contra a Arábia Saudita, em particular os dirigidos às cidades sagradas de Meca e Medina em meados de setembro, sem mencionar pelo nome os houthis apoiados pelo Irã.

O comunicado não especificou que tipo de função as tropas desempenhariam após chegar à Arábia Saudita.

Em setembro, os houthis lançaram uma ofensiva relâmpago com a qual tomaram extensas áreas do governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita.

As forças do governo iemenita reconhecido internacionalmente anunciaram, nesta segunda-feira (5), que lançaram uma ofensiva "estratégica" para recuperar territórios controlados pelos houthis.

As forças governamentais afirmam ter realizado mais de 1.000 bombardeios. A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita informou nesta segunda-feira que se junta à ofensiva e mobilizou 100 aviões.

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