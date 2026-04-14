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Tragédia Turquia: homem armado invade escola e atira contra estudantes e professores Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros, feridos, são carregados por agentes.

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas após um homem armado invadir uma escola de ensino médio na Turquia, nesta terça-feira, 14, e atirar contra estudantes e funcionários.

Segundo informações iniciais, o responsável pelo atentado é um homem de 19 anos, ex-aluno da instituição. Ele entrou no prédio armado com um rifle de caça e se matou após abrir fogo "aleatoriamente" no pátio, informou a polícia.

O ataque aconteceu na Escola Secundária Técnica Profissional Siverek Ahmet Koyuncu, no sudoeste do país. Entre os feridos estão 10 alunos e quatro professores

Segundo a mídia local, forças especiais de segurança, que foram enviadas à escola no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, retiraram os alunos da instituição. As autoridades tentaram convencer o atirador a se render.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros, feridos, são carregados por agentes. (Com agências internacionais).



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