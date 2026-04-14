Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Turquia: homem armado invade escola e atira contra estudantes e professores

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros, feridos, são carregados por agentes.

Reportar Erro
Turquia: homem armado invade escola e atira contra estudantes e professoresTurquia: homem armado invade escola e atira contra estudantes e professores - Foto: AFP

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas após um homem armado invadir uma escola de ensino médio na Turquia, nesta terça-feira, 14, e atirar contra estudantes e funcionários.

Segundo informações iniciais, o responsável pelo atentado é um homem de 19 anos, ex-aluno da instituição. Ele entrou no prédio armado com um rifle de caça e se matou após abrir fogo "aleatoriamente" no pátio, informou a polícia.

O ataque aconteceu na Escola Secundária Técnica Profissional Siverek Ahmet Koyuncu, no sudoeste do país. Entre os feridos estão 10 alunos e quatro professores

Leia também

• Dia Mundial do Café: curiosidades sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo

• Inteligência artificial: utilização da tecnologia nas tarefas do mundo real pode ser um fracasso

• Lula: Mundo está difícil, Trump está aí ameaçando todo mundo

Segundo a mídia local, forças especiais de segurança, que foram enviadas à escola no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, retiraram os alunos da instituição. As autoridades tentaram convencer o atirador a se render.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros, feridos, são carregados por agentes. (Com agências internacionais).
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter