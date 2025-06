Turquia inicia investigação de morte de influenciadora brasileira em procedimento estético

A- A+

As autoridades turcas anunciaram a abertura de uma investigação para determinar as circunstâncias da morte de uma influenciadora brasileira durante um procedimento de lipoaspiração na semana passada em Istambul.

"Foi iniciada uma investigação judicial sobre o incidente. A causa exata da morte será determinada após a autópsia", indicou Abdullah Emre Güner, diretor provincial de saúde de Istambul, na rede X.

Ele afirmou que a artista Ana Bárbara Buhr Buldrini ("Ana B"), conhecida por suas publicações nas redes sociais, morreu no domingo em uma clínica particular em Istambul "como resultado de complicações graves que surgiram durante a fase de despertar" pós-anestesia.

Seu marido, o artista moçambicano Elgar Sueia, conhecido pelo nome artístico DeHermes, disse ao canal turco Ekol TV que a operação foi antecipada apesar de sua esposa de 31 anos ter comido e consumido álcool pouco antes.

"Os médicos sabiam disso", declarou, informando a um meio de comunicação moçambicano que eles "indicaram isso claramente em várias ocasiões".

Em um comunicado, a clínica afirmou que a morte foi causada por uma arritmia cardíaca durante o despertar da paciente, sem responder às acusações do marido.

De acordo com a imprensa turca, o procedimento estético, que consistiu em sugar parte da massa gorda da paciente, foi parte de uma parceria entre a clínica e a influenciadora que tem 796.000 seguidores no Instagram, onde aparece com o nome de "anabmusic".

Como compensação pela operação gratuita, Buldrini foi responsável por promover a clínica de estética, informou a imprensa.

Nos últimos anos, a Turquia se tornou um destino importante em termos de saúde e cirurgias estéticas, muitas vezes oferecendo preços muito abaixo dos registrados nos países ocidentais.

No ano passado, as autoridades britânicas afirmaram que 28 de seus cidadãos morreram na Turquia desde 2019 devido a "procedimentos médicos voluntários".

