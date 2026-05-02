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MUNDO Turquia liberta os quase 600 detidos nos atos do 1º de maio Milhares de pessoas participaram de manifestações pelo Dia do Trabalhador em Ancara,Istambul

As autoridades turcas libertaram as 576 pessoas detidas nas comemorações do 1º de maio em Istambul, anunciou a associação de advogados ÇHD neste sábado (2).

Milhares de pessoas participaram de manifestações pelo Dia do Trabalhador em Ancara em Istambul, onde a polícia dispersou a multidão com gás pimenta e realizou centenas de detenções.

O braço local da ÇHD nesta cidade mobilizou seus membros para monitorar o que ocorria com os detidos.

Segundo uma mensagem publicada no X, na manhã deste sábado foram libertadas as 46 últimas pessoas que estavam na delegacia.

A polícia deteve os manifestantes para evitar que chegassem à praça Taksim, centro nevrálgico da capital, fechado a manifestações desde 2013, quando houve uma onda de protestos contra o governo.

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