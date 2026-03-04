A- A+

CONFLITO Turquia não era o alvo do míssil iraniano derrubado, diz funcionário turco Os destroços do míssil caíram no distrito de Dortyol, na província meridional de Hatay, na fronteira com a Síria e a pouco mais de cem quilômetros da ilha de Chipre

A Turquia "não era o alvo" de um míssil lançado do Irã que seguia para seu espaço aéreo mas foi derrubado pelos sistemas da Otan, afirmou nesta quarta-feira(4) um alto funcionário turco.

"Acreditamos que o alvo era uma base na parte grega do Chipre, mas o míssil desviou de sua rota", declarou o funcionário, sob condição de anonimato.

Um míssil disparado do Irã para a Turquia foi derrubado no Mediterrâneo Oriental, afirmou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa turco.

"Um míssil balístico disparado a partir do Irã, que se dirigia ao espaço aéreo turco após sobrevoar os espaços aéreos iraquiano e sírio, foi interceptado e neutralizado a tempo por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan, posicionados no Mediterrâneo Oriental", indicou o ministério na rede X.

"O incidente não provocou mortos nem feridos", ressaltou.

Os destroços do míssil caíram no distrito de Dortyol, na província meridional de Hatay, na fronteira com a Síria e a pouco mais de cem quilômetros da ilha de Chipre.

O Reino Unido possui no Chipre uma grande base aérea, Akrotiri, atingida recentemente por um drone iraniano no contexto do conflito com os Estados Unidos e Israel, e uma base terrestre, Dhekelia.

Segundo uma fonte do Ministério das Relações Exteriores turco, o chanceler Hakan Fidan falou por telefone a seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, que "qualquer medida suscetível de causar uma escalada do conflito deve ser evitada".

