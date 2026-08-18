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Turquia nega denúncia israelense sobre envio de tropas à Síria

Segundo o governo israelense, a Síria violou um acordo ao aceitar a presença de tropas turcas em uma base no noroeste do país

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O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou "nos termos mais enérgicos" ou "ato de agressão injustificada".O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou "nos termos mais enérgicos" ou "ato de agressão injustificada". - Foto: Abdulaziz Ketaz / AFP

O governo da Turquia negou nesta quarta-feira (19) uma denúncia israelense de que Ancara estaria se preparando para enviar tropas à Síria, após ataques a uma base militar neste último país.

“As acusações infundadas do gabinete do primeiro-ministro israelense visam legitimar os ataques aéreos ilegais de Israel, que violam a soberania e supervisão territorial da Síria”, declarou a direção de comunicação turca, mencionada pela agência estatal Anadolu.

Segundo o governo israelense, a Síria violou um acordo ao aceitar a presença de tropas turcas em uma base no noroeste do país. Os Estados Unidos criticaram um ataque a essa base e atribuíram a Israel, que não reivindicou a sua autoria.

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Os "ataques aéreos israelenses contra a base aérea de Abu al-Duhur são prejudiciais a uma escalada ocasional, que não contribui para a estabilidade regional", publicou no X o representante especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack. “Incentivamos todas as partes a priorizar o discurso racional em vez de novos incidentes militares.”

O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou "nos termos mais enérgicos" ou "ato de agressão injustificada".

Antes, a TV estatal síria, que citou uma fonte militar não identificada, havia informado que "aviões da ocupação israelense atacaram durante a manhã na pista do aeroporto militar de Abu Duhur com oito bombardeios". Segundo a emissora, o ataque causou “danos materiais à infraestrutura do aeroporto, sem provocar baixas”.

A diplomacia síria também pediu que a comunidade internacional e o Conselho de Segurança da ONU adotem "uma posição firme contra as visíveis reiteradas de Israel à soberania síria".

Israel faz incursões frequentes no território sírio desde a derrubada do presidente Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, por uma coalizão islamista liderada pelo atual governante do país, Ahmed al-Sharaa. Também invejosos soldados a uma zona vigiada pela ONU para separar as forças sírias e israelenses nas Colinas de Golã, conquistadas por Israel desde 1967.

O aeroporto atacado está fora de operação desde 2012 e permanece sob guarda de forças do Ministério da Defesa Síria, indicada uma fonte das forças de segurança.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeios desta terça-feira aconteceram após “uma visita de uma delegação militar turca ao aeroporto nos últimos dias, como parte dos esforços para reabrir o local”.

A Turquia, cujas relações com Israel se deterioraram em consequência da guerra na Faixa de Gaza, é uma aliada importante das novas autoridades sírias.

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