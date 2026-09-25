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Guerra no Oriente Médio

Turquia, Paquistão e Arábia Saudita se reunirão para discutir ataques dos houthis

Data da reunião ainda não foi divulgada

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Esta imagem divulgada em 15 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra, supostamente, veículos militares em chamas que foram alvejados pelos houthis em al-JawfEsta imagem divulgada em 15 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra, supostamente, veículos militares em chamas que foram alvejados pelos houthis em al-Jawf - Foto: Ansarullah Media Center/AFP

Os chefes de Estado-Maior da Arábia Saudita, Turquia e Paquistão se reunirão para discutir os ataques do movimento pró-Irã houthi contra o reino, anunciou Riade em um comunicado nesta sexta-feira (25).

Os houthis intensificaram seus ataques contra o maior exportador de petróleo do mundo desde julho, após uma trégua de vários anos. Desde então, impuseram um bloqueio marítimo, atacaram alvos sauditas e assumiram o controle de toda a costa do Mar Vermelho no Iêmen.

O chefe de Estado-Maior da Turquia viajará para a Arábia Saudita nesta sexta-feira para participar da reunião, informou o Ministério da Defesa turco em um comunicado.

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A data da reunião ainda não foi divulgada.

No mês passado, os três países assinaram um acordo de defesa mútua em caso de ataque a um deles. Apesar dessa cláusula, Paquistão e Turquia ainda não lançaram um contra-ataque contra os houthis.

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