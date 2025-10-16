A- A+

gaza Turquia participará da busca por corpos nas ruínas de Gaza A busca será liderada por socorristas da Afad, a agência turca de gestão de desastres e emergências, que mobilizou 81 membros

A Turquia participará das buscas por corpos soterrados nas ruínas de Gaza enviando uma equipe de especialistas, informaram fontes do Ministério da Defesa nesta quinta-feira (16).

A busca será liderada por socorristas da Afad, a agência turca de gestão de desastres e emergências, que mobilizou 81 membros.

"Uma equipe da Afad ficará encarregada de procurar os corpos", disse uma autoridade turca, acrescentando que "81 membros da Afad já estão no local, sob a coordenação do Ministério das Relações Exteriores".

Os socorristas da Afad estão acostumados a intervir em terrenos difíceis e aos inúmeros terremotos que abalaram a Turquia, como o de fevereiro de 2023 no sudeste do país, que causou pelo menos 53.000 mortes.

Nos últimos anos, a Afad afirma ter realizado missões de resgate e ajuda humanitária em mais de 50 países em cinco continentes, incluindo Somália, Territórios Palestinos, Equador, Filipinas, Nepal, Iêmen, Moçambique e Chade.

Veja também