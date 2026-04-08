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internacional Turquia prende nove pessoas após ataque perto do Consulado de Israel em Istambul O ataque, ocorrido no bairro de Levent, considerado o distrito financeiro da cidade turca, deixou ainda dois policiais feridos que continuam internados no Hospital Sisli Hamidiye Etfal recebendo tratamento médico, informa a agência de notícias estatal Ana

Madri, (8) - As autoridades turcas prenderam nove pessoas no âmbito da investigação sobre o ataque ocorrido na terça-feira nas proximidades do Consulado de Israel na cidade de Istambul, um incidente que resultou na prisão de dois dos três agressores, enquanto o terceiro morreu em um tiroteio com a polícia.

O ataque, ocorrido no bairro de Levent, considerado o distrito financeiro da cidade turca, deixou ainda dois policiais feridos que continuam internados no Hospital Sisli Hamidiye Etfal recebendo tratamento médico, informa a agência de notícias estatal Anadolu.

Metade desses detidos foi colocada sob custódia policial após uma operação realizada por equipes da unidade antiterrorista da Polícia de Istambul nesta cidade, bem como em Konia e Izmit. No total, são doze as pessoas detidas em relação ao ataque.

Segundo o ministro do Interior turco, Mustafa Ciftci, os assaltantes teriam chegado a Istambul em um carro alugado em Izmit e um deles tinha "vínculos com uma organização que instrumentaliza a religião", embora ele não tenha dado nomes.

As autoridades de Israel haviam retirado alguns de seus diplomatas da Turquia alegando questões de segurança, o que se soma à deterioração de suas relações com o governo de Recep Tayyip Erdogan devido à sua ofensiva militar na Faixa de Gaza após os ataques do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) no início de outubro de 2023.

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