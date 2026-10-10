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MUNDO Turquia proíbe redes sociais para menores de 15 anos Objetivo é protegê-los dos riscos associados, como a dependência de telas, a falta de sono, o assédio e os transtornos alimentares

A Turquia proibiu o uso das redes sociais por crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

O Diário Oficial publicou a decisão neste sábado (10), após a aprovação de uma lei neste sentido em abril. A medida entrará em vigor em 1º de novembro.

Os provedores de redes sociais devem "tomar as medidas técnicas e administrativas necessárias, incluindo a verificação de idade, para aplicar" este dispositivo de proteção dos mais jovens, afirma o texto publicado no Diário Oficial.

"Não pode ser oferecido nenhum serviço suscetível de produzir um efeito viciante nas crianças", enfatiza o texto.

Cada vez mais países proíbem o uso de redes sociais ou examinam a aplicação da medida, no caso dos menores de idade.

O objetivo é protegê-los dos riscos associados, como a dependência de telas, a falta de sono, o assédio e os transtornos alimentares.

A lei entrará em vigor, no entanto, em um contexto de restrição da liberdade de expressão na Turquia, tanto em círculos LGBTQI+ como na imprensa e no espaço político. Nas últimas semanas, várias contas em redes sociais foram bloqueadas.

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