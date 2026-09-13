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"Década da Família" Turquia realiza batidas policiais contra locais e ativistas LGBTQIA+ Ministro não especificou quantas pessoas foram presas, mas enfatizou que essas operações se enquadram no âmbito da "Década da Família"

A polícia turca realizou diversas batidas e prisões na madrugada deste domingo (13) em bares e residências de ativistas LGBTQIA+, em nome da proteção da família tradicional, anunciaram as autoridades e uma das associações afetadas.

"Como parte da Operação 'Minha Família Está Segura', foram iniciados processos judiciais contra 162 suspeitos, nove associações e 13 empresas em um total de 15 províncias", incluindo Istambul, Ancara e Esmirna, as três maiores cidades do país, escreveu o ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, na rede X.

O ministro não especificou quantas pessoas foram presas, mas enfatizou que essas operações se enquadram no âmbito da "Década da Família", proclamada pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan, com o objetivo de "proteger nossas crianças, a instituição da família e a ordem social".

Em Istambul, a polícia fez batidas em diversos bares frequentados pela comunidade e em uma boate considerada um refúgio LGBTQIA+, segundo imagens divulgadas pela mídia pró-governo.

A organização de direitos LGBTQIA+ Kaos GL, que alega estar sob investigação por "obscenidade", anunciou em comunicado que "mais de uma dúzia" de seus membros "foram detidos após buscas policiais em suas casas".

"Segundo as informações mais recentes coletadas no local, cerca de 50 defensores dos direitos LGBTQIA+ foram detidos ou estão sujeitos a processos judiciais, incluindo interrogatórios ou prisões", afirmou a organização, acrescentando que seus escritórios também foram alvo de buscas.

No dia anterior, as autoridades da Turquia já haviam bloqueado a conta no X da Kaos GL, assim como as de cerca de quinze organizações e ativistas LGBTQIA+.

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