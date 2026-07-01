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INTERNACIONAL

Turquia reforça segurança e exibe força e compromisso antes da cúpula da Otan

País também inaugurou um novo aeroporto VIP, convertido de um antigo aeródromo militar, especificamente para receber os líderes da organização

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Um manifestante segura um cartaz com a imagem do presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma manifestação de esquerda contra a OTAN em Istambul, antes da cúpula da OTAN em Ancara, em 27 de junho de 2026Um manifestante segura um cartaz com a imagem do presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma manifestação de esquerda contra a OTAN em Istambul, antes da cúpula da OTAN em Ancara, em 27 de junho de 2026 - Foto: Yasin Akgul / AFP

A Turquia está adotando amplas medidas de segurança para a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que acontece neste mês, mobilizando dezenas de milhares de policiais e colocando as defesas aéreas em alerta máximo, ao mesmo tempo em que proíbe reuniões públicas e impõe restrições controversas à liberdade de expressão e de reunião.

A medida busca proteger a cúpula, mas também demonstrar força e reforçar o compromisso da Turquia com a Otan, apesar de o país muitas vezes ser retratado como um ponto fora da curva dentro da aliança.

Nos dias 7 e 8 de julho, espera-se que líderes dos 32 países-membros se reúnam na capital turca, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, cujas ameaças de retirar os Estados Unidos da aliança e reduzir os níveis de tropas americanas lançaram incertezas sobre o futuro do grupo.

A Turquia também inaugurou um novo aeroporto VIP, convertido de um antigo aeródromo militar, especificamente para receber os líderes da Otan.

Na cúpula de Ancara, espera-se que os membros da Otan discutam questões sobre gastos com defesa e o papel em evolução dos EUA na aliança. A pauta principal se concentrará na unidade, depois de Trump ter criticado aliados por não apoiarem a guerra liderada pelos EUA contra o Irã e os esforços para reabrir o Estreito de Ormuz.

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"O aspecto importante da reunião é em que medida a fissura entre os Estados Unidos e a Europa pode ser curada ou reduzida durante a cúpula", disse Fatih Ceylan, ex-embaixador turco junto à Otan e analista de segurança do Ankara Policy Center. "Não devemos esperar milagres, mas, ainda assim, se houver uma convergência de ideias enfatizando a importância da Otan, isso deve ser visto como um sucesso."

O papel da Turquia como anfitriã parece ter ajudado a garantir a presença de Trump, que mantém uma relação próxima com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Na preparação para a cúpula, Erdogan descreveu o país como um aliado confiável, que continuará a desempenhar um papel de liderança na aliança. Ele afirmou que seu país estava trabalhando para garantir que a Cúpula de Ancara "seja um ponto de referência na história da Otan".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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