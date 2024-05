A- A+

Mundo Turquia suspende relações comerciais com Israel Anúncio veio do Ministério do Comércio turco

A Turquia suspendeu nesta quinta-feira todas as suas relações comerciais com Israel, após restringir no mês passado suas exportações para aquele país, anunciou o Ministério do Comércio turco.

