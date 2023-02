Tutor paga quase R$ 30 mil para voar em classe executiva; veja vídeo

A- A+

Agora pet também pode viajar de classe executiva no avião. Nas últimas semanas, vem chamando a atenção nas redes sociais a presença de uma cadelinha em um voo de quase 12 horas entre Hong Kong e Paris da Turkish Airlines. Fifi é um mini dachshund, e seu tutor desembolsou quase R$ 30 mil pelo trecho.

No Instagram, Fifi tem 16,7 mil seguidores. Nos posts da rede social, é possível ver o pet dormindo no voo, em meio a travesseiros e cobertores. Também há imagens de a cadelinha vendo a paisagem pela janela e circulando no aeroporto de Istambul, cidade em que o avião fez conexão.

Apesar do luxo, a experiência de Fifi no ar tem pós e contras, segundo relato da "mamãe" do pet. De acordo com ela, há taxas inesperadas no check-in e não há lounges para cães em Hong Kong, o destino final do voo.

Por outro lado, ela cita funcionários superamigáveis a bordo, assentos espaçosos da classe executiva, lounge para cães em Istambul e banheiros para animais de estimação no aeroporto da cidade turca.





Em geral, as empresas aéreas cobram taxas para embarcar os pets. Porém, há um limite de tamanho para poder ir junto com o dono na cabine. Exceto em casos específicos, os pets precisam ir em um compartimento específico da aeronave junto com as bagagens.

No caso da Turkish Airlines, até assento próprio eles têm diteito.

Veja também

BRASIL Trabalhos de resgate continuam após temporal no litoral paulista